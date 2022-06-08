На строительство подсобного корпуса Воронежского театра оперы и балета выделяют до 560 млн рублей

фото «Гипрокоммундортранс»

В Воронеже объявили конкурс по поиску подрядчика на разработку документации и строительство производственно-репетиционного корпуса театр оперы и балета. Начальная максимальная цена контракта 560,7 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).

Напомним, пятиэтажный вспомогательный корпус театра возведут между Центральным рынком и гостиницей "Азимут" (ул.Плехановская, 11а) - в непосредственной близости от основного здания театра, который ждет реконструкция.

Старт строительства планируется в июле 2022. В здании разместят складские помещения с декорациями спектаклей, оборудованием и музыкальными инструментами, мастерские по изготовлению костюмов, обуви, а также репетиционные залы для музыкантов и артистов.

После сдачи корпуса в эксплуатацию, в него переедет труппа с обслуживающими цехами на время реконструкции главного корпуса на площади Ленина.