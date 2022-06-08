Воронежцы могут пожаловаться на приставов-коррупционеров на «горячую линию»

На звонки будут реагировать сотрудники собственной безопасности службы судебных приставов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 9 июня, с 10.00 до 18.00 в УФССП России по Воронежской области будет работать «горячая линия». Туда можно позвонить и сообщить о фактах коррупции со стороны судебных приставов. Граждане могут обратиться к специалистам отделения собственной безопасности управления по телефону 8 (473) 269-98-46.

Кроме того, в региональном управлении федеральной службы судебных приставов круглосуточно работает «телефон доверия» 8 (473) 277-27-56. По нему также можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников этого ведомства. По этому номеру принимают и рассматривают информацию о готовящихся, совершенных либо совершаемых коррупционных преступлениях; о конфликте интересов на государственной службе; о фактах несоблюдения государственными служащими управления запретов и ограничений, связанных с гражданской службой. Конфиденциальность обещают обеспечить.