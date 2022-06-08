Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 7:44

Воронежский Детский литературный парк победил в конкурсе проектов благоустройства

Его реконструкция пройдет в следующем году
Ирина КАЗАНИНА
Парк давно требует восстановления

Парк давно требует восстановления

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Стали известны результаты народного голосования за приоритетные проекты благоустройства – Минстрой подвел итоги, согласно которым большинство воронежцев посчитали необходимым в первую очередь благоустроитель Детский литературный парк, примыкающий к городскому Дворцу творчества детей и молодежи на площади Детей,1.

Благоустройство парка по нацпроекту пройдет в 2023 году.

Напомним, кроме Детского литературного парка в конкурсе участвовал расположенный в Левобережном районе парк «Южный» имени Л.Д. Кудрявцева.