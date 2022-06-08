Воронежский Детский литературный парк победил в конкурсе проектов благоустройства

Парк давно требует восстановления Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Стали известны результаты народного голосования за приоритетные проекты благоустройства – Минстрой подвел итоги, согласно которым большинство воронежцев посчитали необходимым в первую очередь благоустроитель Детский литературный парк, примыкающий к городскому Дворцу творчества детей и молодежи на площади Детей,1.

Благоустройство парка по нацпроекту пройдет в 2023 году.

Напомним, кроме Детского литературного парка в конкурсе участвовал расположенный в Левобережном районе парк «Южный» имени Л.Д. Кудрявцева.