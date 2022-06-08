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Происшествия8 июня 2022 7:38

В Воронеже оштрафовали водителя "Мерседеса", обгонявшего по встречке

Мужчина заплатит в казну 5000 рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже наказали водителя автомобиля «Мерседес-Бенц», совершившего обгон по встречной полосе. Сотрудники ГИБДД заинтересовались нарушителем после публикации в интернете видеоролика с инцидентом.

- По результатам проведенной проверки установлено, что 29 мая в 15.55 на улице Ростовской 21-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» допустил обгон по встречной полосе, при этом пересек разделительную полосу. Ему назначен штраф в размере 5000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.