В Воронеже оштрафовали водителя "Мерседеса", обгонявшего по встречке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже наказали водителя автомобиля «Мерседес-Бенц», совершившего обгон по встречной полосе. Сотрудники ГИБДД заинтересовались нарушителем после публикации в интернете видеоролика с инцидентом.

- По результатам проведенной проверки установлено, что 29 мая в 15.55 на улице Ростовской 21-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» допустил обгон по встречной полосе, при этом пересек разделительную полосу. Ему назначен штраф в размере 5000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.