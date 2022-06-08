В Воронеже мужчина с новорожденной дочкой грозился выпрыгнуть из окна

Мама могла лишиться дочки из-за ее обезумевшего отца. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 6 июня, в Левобережном районе жители дома № 13 на улице Костромской стали свидетелями жуткого ЧП. 41-летний мужчина поругался с женой и начал шантажировать ее маленькой дочкой, рожденной всего четыре дня назад. Он высунулся из окна и начал кричать, что сбросится вниз. Соседи, увидевшие эту жуткую картину, позвонили в правоохранительные органы.

Приехавшим оперативникам пришлось действовать очень аккуратно, на переговоры мужчина не шел. К счастью, все закончилось благополучно. Дочку отобрали у отца, в адекватности которого есть большие сомнения. Девочку осмотрели медики, но никаких травм у нее не обнаружили.

Как стало известно «КП», мужчина, шантажировавший жену маленькой дочкой, является ярым приверженцем нынешних властей Украины. И соответственно убеждениям расписал свое тело, примерно, как боевики Незалежной в Мариуполе. Не ясно, на почве своих пристрастий он поссорился с женой или по бытовой причине. Однако явно вопрос о лишении его родительских прав должен быть поставлен серьезно.