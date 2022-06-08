Под Воронежем «Лексус GS300» столкнулся на встречке с двумя отечественными легковушками

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с тремя автомобилями, которая произошла вечером 7 июня в Аннинском районе.

По предварительным данным полиции, около 21.56 на 336-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» 20-летний водитель «Лексус GS300» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043, а затем с «Ладой Гранта».

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 96 ДТП, в них пострадали 10 человек.