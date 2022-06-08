Избиением в Воронеже маленькой девочки заинтересовались следователи

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи проводят проверку по факту избиения малолетней девочки дедушкой. Напомним, инцидент произошел во дворе дома на улице Цимлянской. Прохожий увидел на руках у мужчины малышку с гематомой на лице и вызвал полицию и врачей. По предварительной информации, ребенка избил дедушка. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов установили, что две девочки (1 год и 2 года) проживали в неблагополучной семье. Сотрудники полиции у младшей крохи обнаружили телесные повреждения, изъяли детей из семьи в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью и отправили в больницу.

- В рамках процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, опрошены родственники, соседи, знакомые семьи, должностные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. В рамках проверки также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.