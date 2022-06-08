Стало известно имя самого богатого директора школы в Воронеже по итогам 2021 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны самые богатые директора воронежских школ. Опубликовали сведения о доходах руководителей учреждений за 2021 год.

Самый большой доход по итогам прошлого года показала директор гимназии имени Бунина Елена Жигалова - 15,9 млн рублей (при среднемесячной зарплате 151 280 рублей). Дама владеет домом площадью 114,5 кв.м., долей земельного участка 108,3 кв.м. Ее супруг заработал за 2021 год 879 439 рублей.

Директор гимназии № 2 Галина Сарычева в 2021 году получила доход почти в 6,3 млн рублей. Женщина имеет в собственности три квартиры площадью 71,6, 69,3 и 37,8 кв.м., а также автомобиль Lexus NX 200. Муж руководителя гимназии за прошлый год заработал 1,4 млн рублей.

Директор школы №72 Антонина Серикова показала за 2021 год доход 4,9 млн рублей. Дама владеет долями в доме 104,9 кв.м. и в двух квартирах по 67,7 кв.м. каждая, а также долями в четырех сельскохозяйственных участках.

Напомним, ранее мы писали о самых богатых главврачах воронежских медучреждений