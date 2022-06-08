День России воронежцы отметят песенным фестивалем с участием Лены Василек и группы «Ярилов зной»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 июня, в День России, приглашают на фестиваль народного творчества «Край Воронежский - песенный край». Праздник стартует в Костенках в 13.00. Зрители смогут познакомиться с культурными достижениями области: в 14.00 на концерте «Песенная карта Воронежского края» выступят ведущие любительские творческие коллективы всех районов.

В программе также интерактивные презентации «Культурный калейдоскоп», квесты, фотовыставки.

Также в рамках фестиваля пройдет церемония награждения победителей вокального конкурса «Воронеж - родина моя» с участием российской певицы Елены Василек.

Завершит праздник концерт фолк-группы «Ярилов зной», который начнется в 17.00. 6+