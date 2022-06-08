В Воронеже на площади будут читать стихи о Петре I и танцевать старинные танцы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 9 июня в Воронеже проведут флешмоб «Петровские ассамблеи». В 21.00 на Адмиралтейской площади рядом с кораблем-музеем «Гото Предестинация» пройдет театрально-поэтический этюд «Виват, Петр!»: будут читать стихи о Петре I - сначала современных воронежских поэтов, потом литераторов XX века (воронежцы услышат, как воспринимали царя Владимир Маяковский и Александр Блок), затем поэзию XIX столетия – стихи Александра Пушкина, Николая Некрасова, Гаврилы Державина. В финале зачитают Указ Петра Первого о строительстве флота.

Путешествие во времени зрители совершат и посредством танцев – перенесясь на бал XVIII века, будут звучать марши и канты, исполнять танцы петровской эпохи. Самые активные гости праздника смогут выучить несколько танцевальных па вместе со студией исторического танца. Можно также будет сфотографироваться с реконструкторами в костюмах XVIII века. 12+