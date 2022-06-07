В Воронежской области заведующий районной ветеринарной службы «заработал» уголовное дело за мошенничество

Сотрудники прокуратуры Грибановского района выяснили, что заведующий ветеринарным участком местной станции по борьбе с болезнями животных ввел в заблуждение предпринимателя. За свою работу он попросил заплатить ему сумму, значительно превышающую указанную в прейскуранте.

Заведующий получил от бизнесмена несколькими электронными переводами 40 тысяч рублей. А в кассу на своей работе внес только 21 тысячу. Остальными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На заведующего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.