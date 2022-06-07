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Происшествия7 июня 2022 16:58

В Воронежской области заведующий районной ветеринарной службы «заработал» уголовное дело за мошенничество

По данным прокуратуры, он завысил цены на свои услуги
Олег КУЗНЕЦОВ

Сотрудники прокуратуры Грибановского района выяснили, что заведующий ветеринарным участком местной станции по борьбе с болезнями животных ввел в заблуждение предпринимателя. За свою работу он попросил заплатить ему сумму, значительно превышающую указанную в прейскуранте.

Заведующий получил от бизнесмена несколькими электронными переводами 40 тысяч рублей. А в кассу на своей работе внес только 21 тысячу. Остальными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На заведующего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.