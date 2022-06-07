В Воронеже выбрали подрядчика для проведения общегородского выпускного

Два предыдущих выпускных прошли без особых накладок. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во вторник, 7 июня, подвели итоги торгов, в которых определяли подрядчика для проведения общегородского выпускного 2022 года в парке «Алые паруса». Как и в 2019 и в 2021-м, им займется ООО «Экспо Ивент Холл». Эта организация входит в группу компаний Хамина.

За выпускной власти заплатят подрядчику 20 млн 116 тысяч рублей. Надо сказать, два других претендента предлагали свои услуги 19,1 млн рублей и 17,3 млн рублей соответственно. Однако по дополнительным показателям они, как посчитали представители власти, не выдержали конкуренции с проверенным партнером.

Напомним, работы до 25 июня (даты проведения выпускного) предстоит немало. Да и сразу после праздника тоже.

До 9.00 23 июня нужно смонтировать основную сцену и шесть дополнительных площадок. На них должны разместить звуковое и световое оборудование и две входные группы со светодиодными экранами. Затем все это нужно будет демонтировать. Победитель торгов также должен будет подготовить альтернативную крытую площадку на случай непогоды и непредвиденных ситуаций.

Также подрядчик должен будет организовать шоу с использованием лазерного и светового оборудования и с бьющими фонтанами, которое будет длиться не менее получаса. Кроме того, на празднике используют конфетти-пушки, дым машины, генераторы холодного огня и тумана.

Ну, и, конечно, нужно обеспечить должный уровень главной звезды выпускного. Концерт топ-артиста, выступающего в стиле поп или хип-хоп, должен длиться не менее часа. А выпускников будут развлекать не менее статусные ведущие (один или два), с ними тоже надо договариваться.

В завершении выпускного нужно обеспечить поднятие в небо восьми аэростатов.