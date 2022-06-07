Воронежцы могут получить услуги налоговой в Многофункциональных центрах

В УФНС рассказали, за какими услугами чаще всего обращаются воронежцы Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежцы могут получить услуги налоговых органов в 268 отделениях Многофункциональных центров. О самых востребованных в регионе услугах рассказали в пресс-службе УФНС России по Воронежской области.

Так, чаще всего воронежцев интересует постановка на учет физических лиц в налоговом органе по месту жительства, государственная регистрация юрлиц или физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также предоставление сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Кроме того, жители региона обращаются по вопросам регистрации «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», а также для подачи декларации по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (на бумажном носителе).

Отметим, полный перечень опубликован на сайте Налоговой службы в разделе «Получение государственных услуг ФНС России в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». Там же можно узнать адрес ближайшего офиса.

За подробной информацией можно обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.