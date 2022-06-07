В центре Воронежа перекроют две улицы

Водителям, привыкших ездить через улицы Декабристов и Вайцеховского, придется пускаться в объезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 7 июня, с 19.00 до 23.00 перекроют движение на двух улицах в центре Воронежа. В мэрии сообщили, что там будут ремонтировать дороги.

Нельзя будет проехать по участку улицы Декабристов от ул. Карла Маркса до ул. Софьи Перовской. Также придется пускаться в объезд на Вайцеховского. Движение там перекроют на участке от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Каляева.

Напомним, до 8 июня включительно перекрыт участок проспекта Революции не только для машин, но и для пешеходов. На проезде между домами № 46 и 48 еще около полутора суток, будут заливать бетон.