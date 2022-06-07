В центре Воронежа отец гулял с сыном на игрушечной машинке среди мчащихся автомобилей

кадр с видео Воронеж VRN ВКонтакте. Фото: другой источник.

В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте появилось видео пугающей прогулки. По улице Кольцовской недалеко от Девицкого выезда отец вместе с сыном на игрушечной машинке шагает прямо посреди проезжей части. Надо сказать, в этом месте дорога не просто очень оживленная, а одна из самых загруженных во всем Воронеже. Ролик вызвал справедливое негодование людей, испугавшихся за жизнь ребенка.

Видео вызвало интерес и у полицейских. Стражи порядка уверены: действия мужчины подпадают под статью 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ответственность по ней, правда, «смешная» - штраф от 100 до 500 рублей.

- В данном случае налицо угроза жизни и ребенку, и взрослому. Странно, что мужчина этого не понимает. Только в 2022 году в Воронежской области случилось 37 наездов на пешеходов. В каждом третьем из них пострадал ребенок младше 10 лет, - рассказала руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.