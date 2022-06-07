Под Воронежем полицейские ищут свидетелей смертельной аварии

В полиции ждут звонков возможных свидетелей смертельного ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рамонские полицейские попросили помощи в установлении личности водителя, который в ночь на 16 января сбил насмерть 51-летнего пешехода, жителя Краснодарского края. Напомним, около 1.50 на 489 километре трассы «Дон» в Рамонском районе водитель неустановленной машины раздавил мужчину, находившегося впереди автомобиля.

Экспертиза показала, что травмы погибшего мужчины позволяют говорить, что он был сбит микроавтобусом, скорее всего, «ГАЗелью» или «Фордом-Транзит». Следователи просят откликнуться возможных свидетелей аварии, а также (по возможности) предоставить им записи с видеорегистраторов проезжавших в это время машин. Им можно позвонить по телефону дежурной части 8(47340) 2-10-53. Конфиденциальность гарантируют.

Скрывшемуся после ДТП водителю, если его поймают, придется отвечать по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.