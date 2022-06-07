Сбер и Wizart Animation провели социальную акцию для воспитанников Семилукского интерната

Участники мероприятия посетили phygital-пространство воронежского флагманского офиса Сбера, записали собственный трек на мастер-классе в студии звукозаписи «Электроника», познакомились с работами анимационной студии «Союзмультфильм» на площадке сommunity-пространства.

В ходе экскурсии в мультипликационную студию Wizart Animation воспитанникам интерната рассказали о технологии производства анимационных картин и презентовали премьеру – короткометражный мультфильм «Приключения на Адмиралтейской площади», созданный студией к 350-летию со Дня рождения Петра I.

Поддержка воспитанников региональных интернатов – одна из социальных инициатив Сбера в рамках ESG-повестки. Ранее банк совместно со студией «Союзмультфильм» организовал для воспитанников Семилукского интерната мастер-класс по созданию анимационных игрушек.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Мы понимаем, насколько важно каждому ребёнку почувствовать поддержку и неравнодушие. Благодаря нашему мероприятию воспитанники Семилукского интерната смогли не только познакомиться с добрыми работами российских анимационных студий, но и на практике узнали о возможностях нашего флагманского офиса. Возможно, что после знакомства со Сбером многие ребята захотят прийти работать в нашу сплоченную команду в будущем».

Владимир Николаев, генеральный продюсер анимационной студии Wizart Animation:

«Мы рады нашему сотрудничеству с крупнейшей финансовой организацией – Сбером. Уверен, впереди нас ждут новые социально-значимые проекты, которые позволят нам поддержать подрастающее поколение. Основной задачей нашей анимационной студии является создание качественного детского контента, наши проекты ориентированы не только на то, чтобы развлечь зрителя, но и без назидания привить ему представление о жизненных идеалах и ценностях. И мы рады, что смогли приоткрыть завесу тайны о том, как создаются анимационные фильмы для воспитанников интерната».