В Воронеже мужчина за комментарий в соцсети заплатит штраф в 30 тысяч рублей

В Центральном районном суде очередного любителя поругать российскую армию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фото: с сайта Центрального районного суда Воронежа.

Полицейские увидели в соцсети, насчитывающей более 200 тысяч подписчиков, негативный комментарий в адрес действий российской армии. Они вскоре выяснили, что его разместил 32-летний житель Центрального района.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Материалы полицейского расследования по поводу его неблаговидного поступка направили в Центральный районный суд Воронежа.

В суде мужчину признали виновным. Ему назначили стандартное в таких случаях наказание – штраф в 30 тысяч рублей.

Воронежцам вообще нужно быть поосторожнее в своих высказываниях в соцсети. Пост или комментарий – это не оброненное слово в разговоре с приятелем на улице. Пора привыкнуть, что это мини-публикация, за достоверность которой надо отвечать.