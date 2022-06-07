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Общество7 июня 2022 13:17

В Воронеже мужчина за комментарий в соцсети заплатит штраф в 30 тысяч рублей

По мнению суда, его высказывание дискредитировало действия российской армии
Юрий КОЗЛОВ
В Центральном районном суде очередного любителя поругать российскую армию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Центральном районном суде очередного любителя поругать российскую армию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: с сайта Центрального районного суда Воронежа.

Полицейские увидели в соцсети, насчитывающей более 200 тысяч подписчиков, негативный комментарий в адрес действий российской армии. Они вскоре выяснили, что его разместил 32-летний житель Центрального района.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Материалы полицейского расследования по поводу его неблаговидного поступка направили в Центральный районный суд Воронежа.

В суде мужчину признали виновным. Ему назначили стандартное в таких случаях наказание – штраф в 30 тысяч рублей.

Воронежцам вообще нужно быть поосторожнее в своих высказываниях в соцсети. Пост или комментарий – это не оброненное слово в разговоре с приятелем на улице. Пора привыкнуть, что это мини-публикация, за достоверность которой надо отвечать.