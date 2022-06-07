Житель Нововоронежа заплатит 45 тысяч государству за попытку подкупа полицейского

12 тысяч также пойдут в казну Фото: из архива «КП»

В Нововоронеже суд признал местного жителя виновным в покушение на дачу взятки участковому за заведомо незаконное бездействие.

В январе этого года мужчина попался на незаконной торговле алкогольной продукцией. Желая избежать наказания, он прибыл в здание участкового пункта и попытался подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 12 тысяч рублей за не составление материалов о правонарушениях. Полицейский от взятки отказался и сообщил о преступлении в отдел МВД города.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей в доход государства. 12 тысяч, переданные в качестве взятки, также обращены в доход государства.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.