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Происшествия7 июня 2022 13:01

Житель Нововоронежа заплатит 45 тысяч государству за попытку подкупа полицейского

Мужчина предложил ему взятку в 12 тысяч за несоставление протокола
Ирина КАЗАНИНА
12 тысяч также пойдут в казну

12 тысяч также пойдут в казну

Фото: из архива «КП»

В Нововоронеже суд признал местного жителя виновным в покушение на дачу взятки участковому за заведомо незаконное бездействие.

В январе этого года мужчина попался на незаконной торговле алкогольной продукцией. Желая избежать наказания, он прибыл в здание участкового пункта и попытался подкупить сотрудника полиции взяткой в размере 12 тысяч рублей за не составление материалов о правонарушениях. Полицейский от взятки отказался и сообщил о преступлении в отдел МВД города.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей в доход государства. 12 тысяч, переданные в качестве взятки, также обращены в доход государства.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.