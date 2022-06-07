В Воронеже рецидивист зверски избил мужчину и отобрал у него рюкзак

Рецидивисту за зверское избиение собутыльника грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В приемное отделение одной из воронежских больниц на днях привезли 49-летнего местного жителя. Мужчине диагностировали перелом теменной кости с переходом на височную зону. Ему предстоит длительное лечение. Врачи сообщили о явно криминальном характере травмы в полицию.

Стражи порядка выяснили, что на улице в Коминтерновском района 49-летний мужчина познакомился с неким субъектом, с которым потом стал выпивать. Собутыльника вскоре поругались. Новый знакомый ударил 49-летнего воронежца по лицу, а потом стал бить его по голове и руками, и ногами. Когда мужчина перестал сопротивляться, его истязатель забрал рюкзак, где лежали деньги и личные вещи, которые стоили примерно 2 тысячи рублей.

Полицейские на основе оперативной информации и данных камер видеонаблюдения установили личность преступника. Им оказался неоднократно судимый 31-летний воронежец. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

- Мужчина признал свою вину. Ему предстоит отвечать в суде по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.