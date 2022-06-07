Воронежская область выделит Луганской народной республике транш на 500 миллионов рублей

Александр Гусев и глава ЛНР Леонид Пасечник. Фото из телеграмм-канала Александра Гусева. Фото: другой источник.

Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой (ЛНР). В частности, договор заключен с Марковским, Меловским и Новопсковским районах. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграмм-канале.

Глава нашего региона сообщил о том, что этим трем районам ЛНР будут помогать в восстановлении объектов коммунальной, медицинской и дорожной инфраструктуры. На данный момент специалисты готовят план работ. Вскоре на них выделят первый транш – 500 миллионов рублей.

Кроме того, в стадии решения находится вопрос с поставкой в ЛНР медикаментов, школьных учебников, озимой пшеницы, сельхозтехники, минудобрений. Из Воронежской области на Луганщину уже направили 19 тонн груза для детсадов.

С главами луганских районов обсудят другие возможные направления помощи. Например, можно будет поставить лекарства и средства реабилитации в районные больницы и аптеки, а также объекты соцзащиты. Возможна помощь аграрным хозяйствам семенами и сельхозтехникой.

Кроме того, в луганские школы поставят учебники из Воронежской области, а преподавателям помогут с методикой. Также помогут с обустройством пищеблоков, чтобы дети смогли получать горячее питание. Воронежские вузы проведут профориентацию луганской молодежи.

В сфере ЖКХ решили, что нужно создать для каждого района Луганской республики комплект коммунальной техники: мусоровоза, машины аварийной бригады и ассенизатора. Также нужно будут закупить трубы и насосы для котельных.