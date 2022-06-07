Жителям Ленинского района Воронежа на день отключат воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В среду, 8 июня, с 9.00 до 17.00 не будет водоснабжения в Ленинском районе. Об этом сообщили в РВК-Воронеж. Компания будет проводить плановые работы на сетях: замену ветхого асбестового трубопровода на современный из стойкого и пластичного полимерного материала на участке от дома № 68 на ул. 9 Января до ул. Революции 1905 года.

Временное ограничение в подаче воды коснется жителей домов:

- ул. Революции 1905 года, 80 и 82;

- ул. 9 Января, 54 – 68Л;

- ул. Пирогова, 1 – 6;

- ул. Свободы, 26 – 38 и 79 – 87Г;

- улица Промышленная

- переулках Специалистов, Кабельном, Электронном и Слесарном.

- Реконструкция предполагает увеличение диаметра водопроводной линии с 400 мм до 500 мм. Это позволит снизить аварийность и повысит качество услуги водоснабжения в Ленинском районе, - уточнили в РВК-Воронеж.