В Воронежской области слесаря убило током

Государственные инспекторы труда сообщили о трагическом несчастном случае, который произошел 24 мая. Работники воронежского ООО «Промэнергомонтаж» погиб во время исполнения служебных обязанностей.

Как выяснили инспекторы труда, в тот день в селе Красное Новохоперского района 27-летний электрослесарь пятого разряда устанавливал крышки на электрические лотки. Участок, где он вел работы, оказался под напряжением. Мужчина получил смертельный удар током.

Сотрудники инспекции труда выясняют причины трагедии. В частности, почему не были соблюдены правила техники безопасности во время работы слесаря.