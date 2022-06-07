В Воронеже реконструкция цирка стартует уже в 2022 году

Воронежский цирк сделают более современным. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Уже в 2022 году в Воронежском цирку начнутся первые строительно-монтажные работы. Они будут проходить в рамках реализации проекта реконструкции здания. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Реконструкция начнется после окончательно утверждения всех параметров проекта. В цирке планируют сделать новые гримерные для артистов, обновить фасад, техническое оборудование, заново отделать внутренние помещения, постелить пол в несколько слоев. На крыше собираются оборудовать теплоизоляцию. В цирке установят новые двери и окна. Также сделают современные системы отопления и кондиционирования воздуха. Параллельно заменят вентиляцию и смонтируют лифты.

Прилегающую к цирку территорию собираются озеленить и благоустроить. Там также проложат новый асфальт.

Торги на реконструкцию цирка выиграла московская фирма ООО «Артстройтехнология». За все работы ей заплатят 1 млрд 741 млн рублей. Эти деньги выделили из федерального бюджета летом 2020 года. Деньги будут выдавать несколькими траншами. Подрядчик уже получил в 2021 году 75 млн рублей, в 2022-м ему направят 336,2 млн рублей, а в 2023 году – 650 млн рублей. Оставшиеся 715,8 млн рублей выделят при завершении ремонта.

Реконструкцию планируют завершить к концу 2024 года.