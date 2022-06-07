Девушка из Воронежа стала второй в групповой гонке на первенстве России по велоспорту

Валерия Боронина (слева) опередила всех соперниц на финише в борьбе за второе место. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже на стадионе «Олимпик» проходит первенство России по велоспорту среди юниорок 19-22 лет. В первый день соревнований спортсменки участовали в групповой гонке.

- На пьедестал поднялась хозяйка трассы Валерия Боронина. Она стала второй, пропустив вперёд Анастасию Печерских из Санкт-Петербурга. Третье место заняла Елизавета Арчибасова из Адыгеи. Судьба медалей решилась на последнем круге дистанции. Печерских удалось оторваться от группы преследователей, в которой находилась Боронина. Спортсменка из Санкт-Петербурга финишировала в одиночестве, а Валерии пришлось до последних метров бороться за свое второе место, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

- Конечно, волнение присутствовало само собой. Но финиш - это моя главная «фишка», то есть здесь я отдавалась до последнего, выкладывалась. Мы над этим работали и продолжаем работать, - сказала после гонки Валерия Боронина.

Параллельно с первенством России проходят всероссийские соревнования. Здесь тоже воронежские спортсменки не остались без наград. В групповой гонке у девушек 15-16 лет серебро завоевала Дарья Казанкова. Победила в этом виде программы Елизавета Мигачёва из Московской области, а третьей стала Ирина Юдакова из Самарской области.

В гонке-критериум среди юниорок второй стала еще одна воронежская велосипедистка Виктория Кравченко. Она уступила Анастасии Гегель из Санкт-Петербурга, а замкнула тройку призеров спортсменка из Московской области Софья Карамышева. Еще одну медаль в этом виде в копилку команды Воронежской области положила Галина Чернышова. Она финишировала третьей среди женщин. Первой здесь стала Седа Крылова из Санкт-Петербурга, а ее землячка Маргарита Сырадоева заняла второе место.