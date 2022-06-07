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Происшествия7 июня 2022 9:50

В Воронежской области серийный пьяница за рулем сбил насмерть женщину

Водитель даже не остановился
Юрий КОЗЛОВ
Женщина умерла до приезда скорой.

Женщина умерла до приезда скорой.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 6 июня, в 23.34 трагедия случилась на дороге в селе Хреновое Бобровского района у дома № 11 на улице Энгельса. Водитель «Хендэ Солярис» потерял контроль над машиной и сбил 50-летнюю местную жительницу. Он уехал дальше, не остановившись. А женщина умерла до приезда скорой.

- Автоинспекторы вскоре установили личность водителя. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчину неоднократно штрафовали за пьяную езду. Сильное алкогольное опьянение определили у него и на это раз. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.