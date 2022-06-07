В Воронеже начали строительство 12 коттеджей рядом с Центральным парком

Строительство только начали, но коттеджи уже выставляют на продажу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недалеко от Центрального парка Воронежа начали строительство жилого комплекса с необычным названием «Тауны в роще». На улице Героев Революции компания «ПГС проект» планирует возвести 12 двух и трехэтажных коттеджей (так называемых таунхаусов). Их площадь будет составлять от 108 до 150 квадратных метров.

В таунхаусах будет по два парковочных места, терраса и подвал. Территория жилищного комплекса будет закрытой. В строительство вложат от 200 до 220 миллионов рублей.

Дома появятся в живописной местности. С одной стороны, набережная водохранилища, с другой – деревья Центрального парка.

Завершить строительство жилого комплекса планируют в третьем квартале 2023 года. Коттеджи, которые появятся в недалеком будущем, выставляют на продажу уже сейчас. Квадратный метр в них обойдется воронежцам в 110-120 тысяч рублей.