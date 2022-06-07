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Здоровье7 июня 2022 9:16

Суточный прирост больных коронавирусом в Воронежской области снизился до 66 человек

Но уровень госпитализации по-прежнему высокий
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавриуса, на утро 7 июня в Воронежской области выявили всего 66 новых случаев заболевания. Это минимальный суточный прирост за последние два года. Общее число заболевших за весь период эпидемии составляет 385 966.

Однако уровень госпитализации еще достаточно высок. На сегодня в больницу положили 33 пациента с коронавирусом.

От осложнений болезни скончались еще два человека. Всего в списке жертв ковида 8 308 жителей Воронежской области.