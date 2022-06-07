В Воронеже восстановят самое масштабное граффити с Петром Первым

Фото управы Центрального района

В Воронеже восстанавливают «Петровское» граффити на подпорной стене при спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова. Работы проводят в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра Первого.

Изображение самого масштабного граффити появилось в Воронеже еще в 2017 году, стараниями художником из Северодвинска – Ильи Карпова и Павла Таранова. На стене изображены река Воронеж, храмы, корабли, судостроители, моряки и улыбающийся во весь рот император.

В управе Центрального района рассказали, что в этом году арт-объект полностью отреставрируют. А также заменят часть рисунка: вместо расположенного в начале композиции героя Васятки Ельшина из рассказа воронежского писателя Владимира Кораблинова «Воронежские корабли» появятся голландские мастера, пушки и другие исторические моменты петровской эпохи.

Восстановлением граффити занимаются те же художники, что и в 2017 году. Все работы они проводят за внебюджетные средства. Деньги на восстановление выделил депутат Воронежской гордумы, а материалы - местное лакокрасочное предприятие.