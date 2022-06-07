В Воронеже в массовом ДТП пострадал 33-летний пассажир

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

6 июня в Воронеже на улице Солнечной, 27 около 13.55 столкнулись три автомобиля. По предварительной информации ГУ МВД по области, 44-летняя водитель «Киа-Сол», выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество автомобилю «Рено Сандеро», под управлением 50-летнего местного, который двигался прямо по главной дороге.

После этого «Киа-Сол» ударила движущийся справа в крайней правой полосе автомобиль «Опель Корса», под управлением 27-летней местной жительницы.

В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир «Рено Сандеро». Он получил ранения различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, выясняют его причины и обстоятельства.