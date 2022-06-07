Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2022 7:28

Победители экологического конкурса получат по 490 тысяч из бюджета Воронежской области

В департаменте природных ресурсов прошла церемония вручения сертификатов
Ирина КАЗАНИНА

Победители конкурса на выделение грантов из бюджета Воронежской области получили сертификаты. На торжественном мероприятии руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер вручила каждому из победителей памятные подарки и сертификат на 490 тысяч рублей.

Полученные средства экологи направят на реализацию проектов в области охраны окружающей среды в 2022 году. В рамках мероприятия участники обсудили ход реализации каждого из них.

В этом году конкурс проводится впервые, но департамент обещает сделать его ежегодным для развития экологических инициатив в нашем регионе.