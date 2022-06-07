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Происшествия7 июня 2022 5:34

Ночью в Воронеже тушили пожар в производственном здании

Огонь повредил мебель
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Минувшей ночью в Воронеже возник пожар в одноэтажном производственном здании на проспекте Труда, д.46-1. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 00:53 07 июня.

- В результате пожара в производственном помещении площадью 10 тысяч кв. метров пострадали мебельные изделия на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По данным спасателей на пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 01:22. На месте ЧП работали три отделения в составе 12 человек и три единицы спецтехники.