Ночью в Воронеже тушили пожар в производственном здании

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Минувшей ночью в Воронеже возник пожар в одноэтажном производственном здании на проспекте Труда, д.46-1. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС в 00:53 07 июня.

- В результате пожара в производственном помещении площадью 10 тысяч кв. метров пострадали мебельные изделия на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По данным спасателей на пожаре никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 01:22. На месте ЧП работали три отделения в составе 12 человек и три единицы спецтехники.