В Воронеже ищут мужчину, который вышел из поликлиники и пропал

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили воронежцев в поиске 61-летнего Владимира Ефименкова. Мужчина пропал по пути из поликлиники в Центральном районе 6 июня. Он нуждается в медицинской помощи. Добровольцы разместили в соцсетях ориентировку.

Владимир Ефименков ростом 170 см, у него худощавое телосложение, русые с сединой волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в ярко-синюю футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Волонтеры просят откликнутся всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира. Позвоните по телефонам 8-8–700-54-52 или 112.