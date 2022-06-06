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Общество6 июня 2022 16:58

В воронежском Северном лесу хоккейную коробку не смогут демонтировать без согласования с экологами

Объект был учтен еще в 2021 году при формировании границ памятника
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамента экологии и природных ресурсов

Фото департамента экологии и природных ресурсов

Областном департаменте природных ресурсов и экологии прокомментировали слухи о сносе хоккейной коробки и детской площадки, расположенных на территории памятника природы «Северный лес» в Воронеже. Демонтировать без согласования с экологами их не могут. Об этом 6 июня сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Хоккейную коробку и детскую площадку около ЖК «Северная корона» установили местные жители до создания особо охраняемой природной территории. Это место является зоной досуга для детей и взрослых данного микрорайона. При формировании границ памятника природы в 2021 году объекты учли, и они не требовали отдельного согласования.

Также экологи пояснили, что собственник участка, на котором находятся хоккейная коробка и площадка, подписал соглашение, которое в дальнейшем дает право изъять землю, однако он должен предложить взамен другой участок. При этом все работы на территории должны согласовываться с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.