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Спорт6 июня 2022 16:21

Вратарь Илья Свинов возвращается в воронежский «Факел»

Голкипер, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», будет выступать за наш клуб на правах аренды
Юрий КОЗЛОВ
Илья Свинов вновь в "Факеле". Он составит хорошую конкуренцию Алексею Городовому. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Илья Свинов вновь в "Факеле". Он составит хорошую конкуренцию Алексею Городовому. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Вратарь Илья Свинов в будущем сезоне в Премьер-лиге снова будет играть за «Факел». В основном составе «Спартака», куда он перешел в декабре 2021 года назад, голкипер не сыграл ни одного матча. Напомним, в сезоне 2021-2022 годов Свинов провел за «Факел» 24 матча, пропустил в них 22 мяча и 11 матчей отыграл на «ноль». Пока неясно, прописали ли в аренде запрет на игру Свинова против московского «Спартака».

Ранее «Факел» не стал продлять контракт с возрастным вратарем Дмитрием Кортневым. Учитывая, что в основном составе оставался только один голкипер Алексей Городовой, слухи о возвращении Свинова переросли в уверенность. И вот теперь клубы подтвердили аренду Ильи. Вакантной осталась только позиция третьего вратаря. Еще один голкипер Сергей Ещенко, напомним, после аренды вернулся в Краснодар.