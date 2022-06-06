Вратарь Илья Свинов возвращается в воронежский «Факел»

Илья Свинов вновь в "Факеле". Он составит хорошую конкуренцию Алексею Городовому. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Вратарь Илья Свинов в будущем сезоне в Премьер-лиге снова будет играть за «Факел». В основном составе «Спартака», куда он перешел в декабре 2021 года назад, голкипер не сыграл ни одного матча. Напомним, в сезоне 2021-2022 годов Свинов провел за «Факел» 24 матча, пропустил в них 22 мяча и 11 матчей отыграл на «ноль». Пока неясно, прописали ли в аренде запрет на игру Свинова против московского «Спартака».

Ранее «Факел» не стал продлять контракт с возрастным вратарем Дмитрием Кортневым. Учитывая, что в основном составе оставался только один голкипер Алексей Городовой, слухи о возвращении Свинова переросли в уверенность. И вот теперь клубы подтвердили аренду Ильи. Вакантной осталась только позиция третьего вратаря. Еще один голкипер Сергей Ещенко, напомним, после аренды вернулся в Краснодар.