Прокуратура проверит правомерность стройки возле озера Круглое в Воронеже

Фото департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области

Прокуратура Коминтерновского района после массовых жалоб местных жителей и писем от экологов проверит правомерность строительных работ возле памятника природы областного значения «Озеро Круглое». Здесь, в районе ул. Княжеская, были распланированы участки земли. Об этом рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области 6 июня.

Там пояснили, что в настоящий момент прокуратурой осуществляется комплекс надзорных мероприятий с целью полного и всестороннего рассмотрения вопроса. В свою очередь специалисты департамента продолжают проводить ежедневные рейды всей территории, прилегающей к озеру Круглое.

Ранее были зафиксированы случаи проведении строительных работ на участках, расположенных в непосредственной близости к водоему со стороны Рамонского района. Информация для проверки была оперативно передана в муниципалитет.