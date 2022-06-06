В Воронеже ищут подрядчика для строительства водоподъемной станции на левом берегу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже начали поиск подрядной организации на строительство водоподъемной станции (ВПС-21) в Левобережном районе. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин 6 июня.

Это первая новая водоподъемная станция для Воронежа за последние 10 лет. Стоимость первого этапа оценивается в 1,2 млрд рублей.

Проект предусматривает создание 11 артезианских скважин производительностью более 160 кубометров в час и глубиной почти по 100 метров, насосные станции, станцию удаления лишнего железа и площадки обезвоживания осадка, резервуары для чистой воды объемом свыше 5 тыс. кубометров и т.д.

В обычном режиме станция сможет давать левому берегу Воронежа 36 тысяч кубометров воды в сутки, имеет резерв, чтобы нарастить мощность до 48,5 тысячи «кубов». Будущую ВПС-21 с существующей ВПС-9 объединит система трубопроводов протяженностью в 18 километров.

Ранее воронежские власти отмечали, что в связи с активным строительством в левобережном районе новых кварталов, новый объект поможет обеспечить всех местных жителей водой.