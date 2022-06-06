Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 июня 2022 14:29

В Воронеже на ледовой арене «Юбилейный» установят «канадскую» хоккейную площадку

Она заметно меньше европейской, что повышает зрелищность игры
Юрий КОЗЛОВ
Если все планы реализуются, на новой ледовой площадке и играть будет комфортнее, и смотреть на матчи станет интереснее. Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Если все планы реализуются, на новой ледовой площадке и играть будет комфортнее, и смотреть на матчи станет интереснее. Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Во Дворце спорта «Юбилейный» будут устанавливать новую ледовую коробку. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Буран». Площадку при этом заметно уменьшат – она будет больше походить на канадские, а не на европейские стандарты. Это должно увеличить зрелищность игр. Дело в том, что на «канадских» ледовых площадках шайба от бортов чаще выскакивает на «пятак», что сразу создает опасность у ворот. К тому же у игроков будет меньше времени на раздумья. Чем меньше площадка, тем более эффективен прессинг.

Решение о замене площадки приняли еще и потому, что старая заметно обветшала. На новой планируют все сделать лучше – и борта, и скамейку штрафников. Главное, чтобы все эти благие намерения реализовались на практике.