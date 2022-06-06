В Воронеже на ледовой арене «Юбилейный» установят «канадскую» хоккейную площадку

Если все планы реализуются, на новой ледовой площадке и играть будет комфортнее, и смотреть на матчи станет интереснее. Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Во Дворце спорта «Юбилейный» будут устанавливать новую ледовую коробку. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Буран». Площадку при этом заметно уменьшат – она будет больше походить на канадские, а не на европейские стандарты. Это должно увеличить зрелищность игр. Дело в том, что на «канадских» ледовых площадках шайба от бортов чаще выскакивает на «пятак», что сразу создает опасность у ворот. К тому же у игроков будет меньше времени на раздумья. Чем меньше площадка, тем более эффективен прессинг.

Решение о замене площадки приняли еще и потому, что старая заметно обветшала. На новой планируют все сделать лучше – и борта, и скамейку штрафников. Главное, чтобы все эти благие намерения реализовались на практике.