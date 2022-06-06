Воронежец завоевал бронзу на первенстве России по тхэквондо

Дмитрий Воротников стабилен - берет бронзу первенства России второй год подряд. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежец Дмитрий Воротников стал третьим на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди кадетов 12-14 лет, проходящем в Калининграде. Юный воспитанник СШОР № 33 выступал в весовой категории до 41 кг.

- В первом поединке Дмитрий победил Максима Пышкина из Белгородской области, а затем Тимура Вагабова из Санкт-Петербурга. В четвертьфинале Воротников выбил из борьбы за медали Андрея Камардина из Краснодарского края. А вот пройти полуфинал у Дмитрия не получилось. Он уступил спортсмену из Северной Осетии-Алания Азату Бесаеву, который в итоге стал победителем соревнований. Воротников завоевал бронзу. Это вторая медаль Дмитрия на первенстве России. В прошлом году на своем дебютном первенстве в Белгороде он также стал третьим, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.