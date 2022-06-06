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Происшествия6 июня 2022 13:47

В Воронеже два оперативника-полицейских обманули жену наркоторговца на 1 миллион рублей

Теперь они за эту аферу могут сесть на десять лет каждый
Юрий КОЗЛОВ
"Оборотни в погонах" могут не только надолго отправиться за решетку, но и заплатить солидный штраф.

"Оборотни в погонах" могут не только надолго отправиться за решетку, но и заплатить солидный штраф.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 6 июня, сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в суд уголовное дело двух бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 Воронежа. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, с июня по октябрь 2021 года полицейские вымогали деньги у жены наркоторговца. Они вводили ее в заблуждение, обещая, что могут так повлиять на решение суда, что ее муж получит условный срок. Женщина им поверила и отдала «оборотням в погонах» более миллиона рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде Воронежа. Обоим оперативникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.