В Воронеже два оперативника-полицейских обманули жену наркоторговца на 1 миллион рублей

"Оборотни в погонах" могут не только надолго отправиться за решетку, но и заплатить солидный штраф. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 6 июня, сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в суд уголовное дело двух бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 Воронежа. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, с июня по октябрь 2021 года полицейские вымогали деньги у жены наркоторговца. Они вводили ее в заблуждение, обещая, что могут так повлиять на решение суда, что ее муж получит условный срок. Женщина им поверила и отдала «оборотням в погонах» более миллиона рублей.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде Воронежа. Обоим оперативникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.