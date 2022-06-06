Воронежский гонщик стал третьим на первенстве России по автокроссу

Гонка в Набережных Челнах проходила в экстремальных условиях. Фото: cspsk-vrn.ru

В Татарстане в городе Набережные Челны прошел этап первенства России по актокроссу. Сборную команду Федерации автомобильного спорта Воронежской области представляли на этих соревнованиях Кирилл Коровин и Максим Дорохов в классе Д3-250, а также Иван Лапин и Александр Попов в классе Д3-мини.

Этот этап стал настоящим испытанием не только для пилотов, но и для механиков. Приходилось приспосабливаться под капризы погоды – шел сильный дождь.

Наши ребята из класса Д3-250 на этом этапе не взошли на подиум, но получили баллы в личный зачет, что позволяет им продолжать борьбу за высокие позиции по итогам сезона. В классе Д3-мини в минувшие выходные Иван Лапин старался идти на максимальный результат, но из-за столкновения ему не удалось продолжить гонку.

- А вот Александр Попов поднялся на подиум, заняв третье место. Сначала, по итогам заезда, он вроде бы стал четвертым. Однако судьи посчитали, что ставший третьим гонщик обогнал Александра не по правилам - под желтым флагом. В итоге Попов стал третьим, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в конце мая в столице Татарстана Казани еще один воронежский гонщик Илья Родькин занял второе место на четвертом этапе чемпионата России по ралли-кроссу.