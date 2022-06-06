Жителя Воронежской области отправили в колонию за разбойное нападение на салон микрозаймов

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Россоши районный суд приговорил 43-летнего ранее судимого местного жителя к шести годам колонии за разбойное нападение на салон микрозаймов, а также кражу денег у водителя такси и сбыт и хранение наркотиков. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 6 июня.

Было установлено, что в августе 2021 года злоумышленнику потребовались деньги на покупку наркотиков. Он решил их добыть преступным путем. Выбрал салон микрозаймов на ул. Пролетарская в Россоши, пришел туда под видом клиента, посмотрел, где находится касса. Затем вернулся вечером 24 августа уже в маске и с ножом и потребовал от администратора выдать деньги. Женщина отдала ему 27 тысяч рублей. После этого злоумышленник привязал ее скотчем к стулу и скрылся.

Установить личность нападавшего полицейские смогли в течение нескольких часов. Мужчину задержали на улице, часть похищенных денег находилась при нем. К этому времени он успел сменить одежду, приобрести алкоголь и продукты. При этом оказалось, что он нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ранее его уже задерживали оперативники по подозрению в сбыте наркотиков.

А позже следователи установили его причастность еще и к хранению наркотических средств, а также краже, совершенной у водителя такси.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.