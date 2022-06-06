В Воронеже будут судить парня за сбыт 13 пятитысячных фальшивок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура передает в Центральный райсуд уголовное дело 20-летнего воронежца, обвиняемого в сбыте фальшивых денег.

По версии следствия, в апреле 2021 года молодой человек приобрел по объявлению в интернете фальшивые пятитысячные банкноты. И стал расплачиваться ими в магазинах. Так он сбыл 13 поддельных купюр. В сентябре 2021 года парня задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке реализации очередной партии фальшивок.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.