В Воронеж к концу рабочей недели придет жара

В конце рабочей недели будет подходящая погода для загара. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Воронежские метеорологи сообщили, что перед праздниками, в пятницу, 10 июня, в столицу Черноземья придет жара. Воздух прогреется до +28 градусов.

- Сейчас Воронежская область находится на восточной периферии антициклона, к нам поступает прохладный ветер с севера. Однако он постепенно движется на восток, и воздушные массы к концу недели будут еще более теплыми, что и принесет жару. Однако она продлится недолго. На смену антициклону идет циклон. С ним придут кратковременные дожди, температура снова опустится до комфортных +23…+24 градусов, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, что с 7 по 9 июня синоптики прогнозируют ночные температуры не ниже +10 градусов, а днем столбик термометра не поднимется выше +24.