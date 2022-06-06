Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2022 12:17

В Воронежской области уничтожили более 248 тонн бутылок для производства контрафактного алкоголя

Это позволило не допустить на рынок нелегальной продукции
Евгения ФРОЛОВА
Фото управления Росалкогольрегулирования по ЦФО

Фото управления Росалкогольрегулирования по ЦФО

В Воронежской области сотрудники АО «Росспиртпром» уничтожили 248 тонн стеклянной тары. Произошло это с 23 мая по 2 июня. Бутылки предназначались для розлива нелегальной алкогольной продукции. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Там уточнили, что процедура уничтожения проходила после того, как вступили в законную силу соответствующие судебные решения.

– Изъятие из нелегального оборота и уничтожение такого количества фасовочной стеклянной тары, позволило не допустить на потребительский рынок более 170 000 бутылок нелегального алкоголя, – добавили в ведомстве.