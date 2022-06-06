В Воронежской области уничтожили более 248 тонн бутылок для производства контрафактного алкоголя

Фото управления Росалкогольрегулирования по ЦФО

В Воронежской области сотрудники АО «Росспиртпром» уничтожили 248 тонн стеклянной тары. Произошло это с 23 мая по 2 июня. Бутылки предназначались для розлива нелегальной алкогольной продукции. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Там уточнили, что процедура уничтожения проходила после того, как вступили в законную силу соответствующие судебные решения.

– Изъятие из нелегального оборота и уничтожение такого количества фасовочной стеклянной тары, позволило не допустить на потребительский рынок более 170 000 бутылок нелегального алкоголя, – добавили в ведомстве.