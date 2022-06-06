Воронежские молодожены смогут пригласить в ЗАГС больше гостей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В ЗАГСах Воронежской области сняли ограничения по количеству гостей, которых молодожены могут пригласить на торжественную регистрацию брака. Об этом рассказали в пресс-службе профильного управления 6 июня.

Напомним, ранее, из-за пандемии коронавируса, на торжественные церемонии разрешали пригласить до 15 гостей, на неторжественные — только пятерых.

Также в пресс-службе напомнили, что с 1 мая по 15 декабря во Дворце бракосочетания Воронежа будут вестись ремонтные работы. В связи с этим отменены торжественные регистрации с дополнительными услугами.