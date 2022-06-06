Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2022 11:03

Под Воронежем будут судить водителя мусоровоза, сдававшего назад и задавившего коммунальщика

Мужчину обвиняют в преступной халатности
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 59-летнего жителя Семилукского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Днем 13 января 2022 года на полигоне ТБО в Семилукском районе водитель мусоровоза при выполнении маневра задним ходом проявил преступную небрежность, не убедившись в отсутствии рядом людей, и задавил 60-летнего работника обслуживающей организации. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стали множественные травмы головы, груди и внутренних органов.