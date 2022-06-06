В Воронежском райцентре пьяный мужчина на угнанном авто чуть не снес детскую площадку

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грибановском районе будут судить 43-летнего местного жителя, который угнал у родного брата автомобиль в врезался на нем в забор детской площадки. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям. За «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 6 июня.

Инцидент произошел 24 апреля. Ранее судимый за имущественные преступления мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-211440, допустил наезд на ограждение детской площадки в п.г.т. Грибановский. Местные жители, увидев за рулем неадекватного водителя, вызвали инспекторов ДПС и забрали у злоумышленника ключи от замка зажигания.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что машина числится в угоне, а сам виновник ДТП уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. От медосвидетельствования мужчина отказался. В ходе расследования уголовного дела он полностью признал вину и раскаялся, подтвердив, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Грибановский районный суд.