Воронежский камерный театр поставил премьеру по Горькому

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К закрытию сезона Камерный театр приготовил премьеру. Приглашенный режиссер Егор Равинский (он в 2014-м поставил для Камерного успешный спектакль «Трамвай «Желание» по Теннесси Уильямсу) сделал эскиз спектакля «Мещане» по первой пьесе Максима Горького, написанной специально для МХТ.

- Почему «Мещане»? Один из персонажей пьесы Тетерев говорит: «Жизнь идет, старик, кто не поспевает за ней, тот остается одиноким…» Казалось бы, технический прогресс и просвещение должны были бы облегчить жизнь людей, прояснить ее, а на деле выходит, что оторванные от традиции и уклада «горожане» ожесточенно борются за свою жизнь, но уже не с природными катаклизмами, а с самыми близкими людьми. Парадоксально, но при полном материальном благополучии и защищенности люди нередко оказываются беспомощны, беззащитны и, порой, доведены до той степени отчаяния, что даже готовы покончить с собой, - объяснил выбор пьесы режиссер.

В спектакле заняты Юрий Овчинников, Наталья Шевченко, Олег Луконин, Анастасия и Андрей Новиковы, Андрей Мирошников, Елизавета Бошоер, Яна Кузина, Камиль Тукаев, Михаил Гостев, Марина Погорельцева, Татьяна Чернявская.