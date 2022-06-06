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Общество6 июня 2022 9:59

На пути новой дорожной развязки в Воронеже оказалась частная постройка

Сейчас проходит процедура изъятия недвижимости у владельца
Ирина КАЗАНИНА
Деревянная постройка расположена почти под виадуком

Деревянная постройка расположена почти под виадуком

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже на пути строительства новой транспортной развязки на улице Остужева оказалась частная постройка. Неказистый деревянный сарай расположен почти под мостом и, конечно, пойдет под снос.

Обычно в таких случаях владельцу вылачивается стоимость недвижимости по договоренности сторон. Однако на практике, стороны редко договаиваются без вмешательства суда.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, дальнейшую судьбу этой постройки решит Арбитражный суд, где проходит процедура изъятия:

- Суд должен определить экспертную организацию, которая оценит стоимость изымаемого имущества. Его решение станет основанием для заключения соглашения по итогам разбирательства, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, Остужевская развязка свяжет федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из города в направлении дороги Р-22 «Каспий». Строительство началось год назад с возведения моста и пройдет в три этапа. Подрядчик уже частично возвел конструкцию и сейчас завозит грунт для выравнивания основания под подъезд к виадуку.